Верховный суд отдал контракт на достройку поликлиники в Коломягах компании «Стройактив»

Решением Верховного суда РФ недостроенная поликлиника на Вербной улице в Приморском районе Петербурга вновь сменила подрядчика по строительству — завершать долгострой предписано ООО «Стройактив» из Всеволожска. Об этом сообщает АБН.

Компания стала победителем соответствующего конкурса с суммой контракта в 313 млн рублей, проведенного после того как первый застройщик — связанное с холдингом «Форум» Дмитрия Михальченко ООО «Стройкомплект» дважды сорвало сроки. Практически сразу же после объявления итогов аукциона, он был отменен ФАС из-за того, что заказчик неправомерно установил одно из условий. Победителем новых торгов было объявлено АО «Экспертный центр». Сумма контракта при этом выросла до 324,7 млн руб.

«Стройактив» оспорил данное решение в суде и дошел до ВС РФ, который встал на сторону компании.

Напомним, что строительство поликлиники в Коломягах началось еще в 2013 году. Изначально ее должны были сдать в 2014 году.