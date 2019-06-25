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Новую поликлинику в Коломягах построят за 324 млн рублей

АО «Экспертный центр» стало победителем конкурса на завершение строительства поликлиники по адресу: Санкт-Петербург, Коломяги, кв. 12А, корп. 16 (Вербная улица, уч.1). Подрядчик выполнит эти работы за 324,7 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Еще одним претендентом на получение госконтракта значилось ООО «Энерго Строительная Компания», однако его заявка не удовлетворила заказчика — СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции».

Напомним, что ранее Арбитражный суд Северо-Западного округа признал законность решения Санкт-Петербургского УФАС России, вынесенного в отношении Фонда капстроительства по делу о проведении запроса предложений на выполнение работ по завершению строительства поликлиники в Коломягах. Антимонопольный орган решил, что заказчик нарушил закон о контрактной системе.

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