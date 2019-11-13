Оранжерею в Петергофе восстановят за счет арендатора

Оранжерея в Петергофе, входящая в состав дворцово-паркового ансамбля «Собственная дача», будет восстановлена в рамках программы «Аренда памятника за 1 рубль». Как сообщили в пресс-службе администрации Петербурга, СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» заключит договор аренды памятника с индивидуальным предпринимателем, по результатам торгов. Они состоялись сегодня, 13 ноября.

На период работ по сохранению и восстановлению памятника ставка аренды составит 16, 5 тыс. руб. в месяц . После восстановления объекта он будет доступен по ставке аренды 1 руб. за «квадрат».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Смольный подготовил список из 20 объектов культурного наследия, которые намерены сдать инвесторам по программе «Аренда памятника за 1 рубль».