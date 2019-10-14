По программе «Аренда памятника за 1 рубль» в Петербурге инвесторам сдадут 20 объектов

Комитет имущественных отношений Петербурга подготовил к передаче потенциальным инвесторам 20 объектов в рамках программы «Аренда памятников за 1 рубль рубль» с условием реставрации. При этом, как пояснили в КИО, перечень является «живым документом» и предусматривает возможность как включения в него новых объектов, так и исключение ранее определенных, сообщает ТАСС.

К сегодняшнему моменту по программе аренды памятника за рубль в Петербурге прошли торги по двум объектам: «Особняк-контора и здание библиотеки лесопильного производства Ф. Я. и Н. Я. Колобовых» в Петроградском районе, который с ежемесячной арендной ставкой в 2,6 млн руб. арендовало ООО «Петръ», и «Александровские ворота Охтинских пороховых заводов» — по данному объекту торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Также сейчас идут торги по Дому Ф.Н. Челищева на Вознесенском проспекте, дом 36, литера А с возможным общим размером арендной платы около 224 млн руб. за семь лет.

В числе прочих объектов, которые планируется выставить на торги, значатся «Павильон Царский вокзал», «Загородный дом Л. А. Змигродского», «Дача Н. М. Кочкина», «Оранжерея» (объект культурного наследия «Дворцово-парковый ансамбль "Собственная дача"») и другие.