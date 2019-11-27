Рука об руку

Проект «Inside Chanel» компания запустила в 2012 году в честь своего 103-летия. Это серия мини-фильмов, которая рассказывает о важных вехах истории дома. Первый фильм — о знаменитом аромате Chanel №5, девятый — о заслугах Карла Лагерфельда, а в новом, 26-м речь идет о мужчинах, которые вдохновляли мадемуазель Шанель на модные подвиги. Дизайнер действительно многое заимствовала у мужчин — манеру вести дела, образ жизни, увлечения. А заимствования из мужского гардероба с характером Шанель и вовсе казались делом закономерным. Она придумывала все эти революционные наряды в первую очередь для того, чтобы ей самой было удобно рыбачить, играть в гольф, ходить под парусом и веселиться на приемах.

Герцог Вестминстерский привил Шанель любовь к английскому твиду и английскому же стилю в одежде. Говорят, он неоднократно предлагал Мадемуазель руку и сердце, но та отвергала его со словами «пэров много, а Шанель одна» — правда, исторических подтверждений этой остроте не нашлось, так что спишем на молву.

Еще один поклонник — великий князь Дмитрий Павлович, кузен Николая II. Шанель писала: «Принцы крови всегда вызывали у меня безмерную жалость. Их работа, когда они ее выполняют,— самое грустное из всего возможного; но еще хуже, когда они не могут выполнять ее». Дмитрия Павловича Шанель взяла в свое время под покровительство, а тот в знак благодарности знакомил ее с самыми знатными кавалерами и дамами Парижа — многих она звала к себе на работу манекенщицами, вышивальщицами, портными или швеями, и это в итоге стало ее козырем. Одним из таких знакомых оказался парфюмер Эрнест Бо, когда-то работавший при императорском дворе. Вместе с Шанель они впоследствии придумали аромат Chanel №5. В фильме этот эпизод описан так: «Благодаря великому князю Дмитрию Павловичу укрепился ее интерес к вышитым блузкам и накидкам. Титулованный эмигрант развлекал ее рассказами об утраченных ароматах покинутой им родины, и Габриэль отважилась создать свой собственный аромат — новый, смелый, абстрактный. То была воплощенная жажда жизни».

Мини-фильм «Inside Chanel», №26 Фото: Chanel

Надо отдать должное создателям мини-фильма: щекотливая тема покровителей самой Мадемуазель обозначена очень деликатно, в заслугу им ставится не финансовая поддержка, а обмен энергией, который вдохновил Шанель на изобретения. Идет ли речь об Этьене Бальсане, который позволил Шанель открыть свое первое ателье в его пустовавшей квартире на бульваре Мальзерб, или о Бое Кейпеле, профинансировавшем открытие ее ателье на улице Камбон,— в центре сюжетной линии фильма независимость и свободолюбие Габриэль.

Мини-фильм «Inside Chanel», №26 Фото: Chanel

В заслугу Бальсану сценаристы ставят то, что он влюбил Шанель в скачки, чем вдохновил на использование стеганой кожи и создание сумок на ремне. «Благодаря Этьену Бальсану она узнала, что удобная одежда может быть еще и очень элегантной»,— закадровый голос намекает на то, что именно в поместье Бальсана, замке Руайо, Шанель придумала свой первый костюм — женский наряд с брюками для занятий конным спортом.

Мини-фильм «Inside Chanel», №26 Фото: Chanel

Правда, повествование в мини-фильме начинается не с Бальсана и Кейпела, а неожиданно с кавалеристов из казарм в Мулене. Выйдя из приюта, Габриэль трудилась швеей в магазине готового платья. Гарнизон был расквартирован неподалеку от магазинчика, и многие кавалеристы пытались ухаживать за Шанель и приглашали ее в кафешантан «Ротонда». Иногда Габриэль там выступала, исполняя две песни — «Ко Ко Ri Kо» и «Qui qu’a vu Coco». Так что именно «Ротонде» и кавалеристам Шанель обязана своим прозвищем — Коко. Но в фильме о прозвище ни слова, зато подчеркивается, что строгий крой военной формы понравился Габриэль, и она взяла на вооружение некоторые детали. А опыт, полученный в те времена, убедил ее в том, что независимость — главная ценность женщины. Хосе Мария Серт, муж Миси Серт, пригласил Габриэль поехать с ними на Лидо. Белый костюм из атласа и загар — во времена моды на бледных красавиц в многослойных платьях из тюля Шанель вновь всех удивила.

А ведь были еще Стравинский, Кокто, Пикассо и другие сильные мужчины, которые встречались Габриэль на ее пути. Голос за кадром завершает: «У Габриэль Шанель остались прекрасные воспоминания, на которые она постоянно опиралась в своем творчестве. Но главным источником вдохновения для нее всегда оставались ее собственные идеи, завоеванная ею свобода жить и идти вперед, рука об руку с мужчинами — или без них».

Натела Поцхверия