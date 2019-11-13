В Белгороде планируют организовать выделенные полосы для общественного транспорта

В 2020 году в Белгороде могут появиться выделенные полосы для общественного транспорта, сообщила пресс-служба облправительства. «Базовые варианты у нас — проспект Богдана Хмельницкого и улица Щорса, а также проспект Славы и улица Преображенская. Но каким конкретно будет решение, еще неизвестно. Вопрос сейчас рассматривает администрация, и полагаю, что уже весной появятся первые предложения по решению этого вопроса»,— рассказал на пресс-конференции заместитель губернатора – начальник департамента строительства и транспорта Евгений Глаголев.

Господин Глаголев также отметил, что количество маршрутов может быть снижено на треть. «Сегодня система городского общественного транспорта развивается по "азиатской модели". То есть у нас переизбыточное количество маршрутов — 127, а для агломерации такого размера их должно быть порядка 80»,— считает чиновник. При этом, по его словам, будет увеличено количество автобусов большого и особо большого класса по магистральным маршрутам. Для этого, в частности, в Белгороде в 2020 году собираются достроить новое автотранспортное предприятие на 600 автобусов, где «будет отстаиваться весь подвижной состав».

Также в 2020 году терминалами для безналичной оплаты должны быть оборудованы все автобусы. Мэрия уже установила дифференцированный тариф, по которому оплата по карте дешевле на 5 руб. Как отметил начальник регионального департамента цифрового развития Евгений Мирошников, уже действующая система безналичной оплаты «позволит в перспективе внедрить систему "чек-ин — чек-аут"». По ней пассажир течение «определенного времени» будет платить один раз, даже если совершит несколько пересадок.

Александр Прытков