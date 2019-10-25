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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Белгороде поднимают стоимость проезда в автобусах при оплате наличными

Администрация Белгорода установила дифференцированную стоимость оплаты проезда в автобусах с 1 ноября, следует из сообщения мэрии. Тариф останется на уровне 20 руб. при оплате по безналичному расчету и вырастет до 25 руб. при наличном. Стоимость проезда в троллейбусах вне зависимости от типа оплаты останется прежней — 20 руб., говорится в сообщении.

По словам первого замглавы города Василия Голикова, стимулирование горожан оплачивать проезд по безналичному расчету поможет «сделать систему расчетов в транспорте на муниципальных маршрутах более прозрачной»: «Чем меньше в обороте наличных, тем больше в итоге станет порядка на дорогах». Руководитель городского департамента экономического развития Игорь Григоренко подчеркнул, что мэрии удалось оставить стоимость проезда в троллейбусах на уровне 20 руб. при экономически обоснованном тарифе в 26,2 руб.

Разными станут автобусные тарифы и при поездках за пределы городского округа. При безналичной оплате стоимость километра составит 2,2 руб., при наличной — 2,56 руб.

Олег Мухин


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