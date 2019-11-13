В Таганроге будут судить восьмерых наркоторговцев-закладчиков

Таганрогский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении восьми жителей Ростовской области, области, обвиняемых в попытке сбыта наркотиков ( ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, организаторы сбыта наркотиков создали интернет-магазин и сети тайников на территории Ростовской области, а также вовлекли в преступную деятельность обвиняемых. Уголовное дело в отношении организаторов выделили в отдельное производство. Восемь обвиняемых возрастом 25-45 лет, среди которых три женщины, помещали наркотики в тайники-закладки в Ростове, Таганроге и Азове для последующей их передачи товара покупателям. Однако продать их они не успели, так как были задержаны сотрудниками полиции. Правоохранители обнаружили более 80 «закладок» и изъяли свыше 5 кг синтетического наркотика.

Дарья Голякова