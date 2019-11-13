Путин не поддерживал введение Дня окончания Стояния на Угре

Решение об учреждении новой памятной даты — Дня окончания Великого стояния на реке Угре — пока не принято, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее на текущей неделе губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что президент Владимир Путин поддержал инициативу об увековечивании этого события.

«Такое предложение действительно излагалось губернатором Калужской области, действительно, оно было принято к сведению, что называется, но каких-либо решений в этой области не принималось. И на повестке дня сейчас не стоит»,— прокомментировал позицию администрации президента господин Песков.

Великое стояние на реке Угре — военные действия в 1480 году между ханом Большой Орды Ахматом и великим князем Московским Иваном III, которые положили конец монголо-татарскому игу на Руси и запустили процесс становления единого Русского государства.

Ранее в Госдуму от Калужской области был внесен законопроект о новом празднике. Документ был одобрен несколькими ведомствами и властями многих регионов. Однако в нижнюю палату поступил отрицательный отзыв от главы Татарстана Рустама Минниханова и парламента республики. Сейчас праздник локально установлен в Калужской области.

О том, почему Казань не поддерживает законопроект о памятной дате,— в материале “Ъ” «Татарстан продолжает стоять на Угре».