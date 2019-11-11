Калужский губернатор: Путин поддержал идею праздновать окончание Стояния на Угре

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о признании дня победного окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году памятной датой России, заявил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Глава региона также выразил уверенность в том, что скоро эту будут праздновать по всей России, а абсолютное большинство жителей страны поддерживает увековечивание этого исторического события. В июне законопроект о Дне окончания Великого стояния на Угре был внесен в Государственную думу Калужской областью, где этот праздник отмечается с 2017 года.

«Уместно будет сказать, что великий князь Иван III воевал не с татарами, как иногда об этом говорят люди, поверхностно знакомые с историей зарождения и становления Российского государства, а с многонациональной империей Большой Орды, которая в то время представляла угрозу для крымских, казанских ногайских татар и других народов. Уже давно не используют название татаро-монгольское иго, так как оно исторически некорректно»,— сказал господин Артамонов в ходе мероприятия, посвященному победному окончанию стояния на реке Угре (цитата по «РИА Новости»).

Против признания на территории РФ дня 11 ноября днем победного окончания Великого стояния на Угре летом выступал Татарстан. В республике полагают, что этот шаг разъединит русских и татар, «вызовет негативные общественно-политические последствия».

Подробнее — в материале “Ъ” «Татарстан продолжает стоять на Угре».