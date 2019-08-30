Рустам Минниханов вышел к реке Угре

Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил против придания статуса памятной даты дню окончания Великого стояния на реке Угре, направив свое отрицательное заключение в Госдуму. В аппарате главы республики вчера заявили “Ъ”, что это историческое событие не является «объединяющим для многонационального народа России». Отрицательный отзыв на эту инициативу также оформил Госсовет Татарстана, члены которого ранее увидели в законопроекте «элементы экстремизма». Решение было принято региональными депутатами при одном воздержавшемся.



О том, что президент Татарстана Рустам Минниханов не поддержал законопроект об установлении 11 ноября всероссийской памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре, сообщила вчера представитель его аппарата Лилия Галимова. «Соответствующий отзыв от имени президента Татарстана был направлен в Госдуму. Он основан на тех аргументах, которые ранее уже были озвучены в нашем научном сообществе»,— сказала она, отвечая на вопрос “Ъ”.

В аппарате господина Минниханова полагают, что «памятными датами в России должны быть исключительно такие даты и события, которые без сомнения являются объединяющими для всего многонационального народа». В качестве такого «великого сражения» она назвала «известный поход Суворова в Швейцарию» (военная операция России и Австрийской империи против французских войск Наполеона в 1799 году). «Поход продемонстрировал блестящую победу русского оружия. Почему бы эту дату не сделать памятной в российской истории?» — подчеркнула госпожа Галимова.

Напомним, инициатива установить новый памятный день принадлежит властям Калужской области. На территории этого региона в 1480 году столкнулись войска хана Большой Орды Ахмата и московского князя Ивана III. В результате Великого стояния «произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов и была обретена независимость Российского государства с центром в Москве», говорится в пояснительной записке к законопроекту, который внес депутат Госдумы от Калужской области Геннадий Скляр. Он считает, что установление новой памятной даты будет «способствовать укреплению патриотического сознания граждан России и популяризации отечественной истории».

Законопроект в начале этой неделе раскритиковали депутаты Госсовета Татарстана. Глава комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев увидел в законопроекте «элементы экстремизма». А руководитель фракции КПРФ в Госсовете Хафиз Миргалимов вовсе предложил «провести медицинскую экспертизу» инициаторов проекта. Согласно заключению Института истории Академии наук Татарстана, новая памятная дата «вызовет негативные общественно-политические последствия»: в обществе стояние на Угре «воспринимается как противостояние русских и татар», которые являются «основными государствообразующими народами РФ». «Русские будут воспринимать эту дату как день, когда победили татар; татары будут воспринимать как день, когда нас победили русские. Зачем нам сомнительные даты, которые будут нас разъединять?» — добавил директор Института татарской энциклопедии и регионоведения Искандер Гилязов.

Госсовет республики в среду провел заочное голосование по инициативе. Парламентариев опрашивали по факсу и электронной почте. «Депутаты практически единогласно, при одном воздержавшемся, проголосовали за то, чтобы не поддерживать законопроект»,— подвели вчера итоги голосования в Госсовете. По информации “Ъ”, в нем приняли участие 88 депутатов из 100. Вчера же спикер парламента Фарид Мухаметшин направил отрицательный отзыв в Госдуму.

В то же время другие регионы положительно оценили проект. На сайте правительства Калужской области сказано, что «идею калужан» сделать 11 ноября всероссийской памятной датой поддержали 60 российских регионов. В их числе Мордовия, Дагестан, Калининградская область, Карелия, Коми, Адыгея, Карачаево-Черкессия, Еврейская автономная область и другие. В то же время на сайте Госдумы опубликовано лишь два отзыва: парламента Татарстана и поддержавшей проект думы Ставропольского края.

«Ничего страшного, это мнение одного из субъектов»,— отреагировал на возмущение депутатов Татарстана губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в интервью радиостанции «Говорит Москва». Он указал, что в законопроекте «не говорится о победе над монголо-татарскими поработителями», какие-либо национальности не указывается. Господин Артамонов добавил, что «советовался» по поводу законопроекта с Рустамом Миннихановым: «Там сперва было слово „победное”. Я говорю — уберите, чтобы ни у кого не было изжоги».

Казанский политолог Сергей Сергеев считает, что Татарстану будет проблематично отстоять свою позицию. В последние годы власти республики не смогли продлить договор о разграничении с федеральным центром, уступили в языковом вопросе, напоминает он. «В многонациональном государстве отмечать победу одной группы населения над другой неполиткорректно. Конечно, есть детали, что Большая Орда — это не Казанское ханство, но обыватель не будет в этом разбираться»,— полагает эксперт. Он считает, что новая памятная дата, прежде всего, «пиаровский проект по привлечению туристов в Калужскую область»: «Федеральный центр может решить, что Казань и так получила много мероприятий и праздников, почему бы не дать другим».

Кирилл Антонов