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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Миллионного пассажира поздравили сегодня в международном аэропорту Стригино

Как и год назад, психологически важный рубеж достигнут в ноябре.

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Международный аэропорт Стригино обслужил миллионного пассажира с начала года.


Как и в прошлом году, такое количество пассажиров воспользовалось услугами воздушной гавани уже к середине ноября. Об этом «КоммерсантъFM Нижний Новгород» сообщил Федор Клишковский.

Характерно, что юбилейным стал пассажир, вылетавший из Нижнего Новгорода в Екатеринбург. Напомним, что рейсы в этот город, как и в ряд других российских городов, выполняются при государственной поддержке в рамках программы развития межрегиональных авиаперевозок.

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