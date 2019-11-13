Миллионного пассажира поздравили сегодня в международном аэропорту Стригино
Как и год назад, психологически важный рубеж достигнут в ноябре.
Международный аэропорт Стригино обслужил миллионного пассажира с начала года.
Как и в прошлом году, такое количество пассажиров воспользовалось услугами воздушной гавани уже к середине ноября. Об этом «КоммерсантъFM Нижний Новгород» сообщил Федор Клишковский.
Характерно, что юбилейным стал пассажир, вылетавший из Нижнего Новгорода в Екатеринбург. Напомним, что рейсы в этот город, как и в ряд других российских городов, выполняются при государственной поддержке в рамках программы развития межрегиональных авиаперевозок.