Протяженность отремонтированных в этом году дорог в Саратовской области увеличилась до 311 км

В Саратовской области в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году в нормативное состояние было приведено 400 км дорог, в том числе 89,6 км в Саратове и Энгельсе. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Всего был запланирован ремонт 150 объектов, однако благодаря экономии на торгах в план удалось включить дополнительные объекты. Их общее количество увеличилось до 200. Протяженность увеличилась с 221 км до 311 км.

Объем финансирования проекта до 2024 года составляет 42 млрд руб., из которых на этот год приходится 4,9 млрд руб., в том числе 2,7 млрд – средства федерального бюджета.

Марина Ковалева