Ижевск получил паспорт готовности к отопительному сезону 12 ноября. Соответствующий документ был выдан муниципалитету Западно-Уральским управлением Ростехнадзора, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В этом году к работе в зимний период были подготовлены более 1 тыс. км квартальных сетей, 65 котельных, 400 объектов социальной сферы, 2,96 тыс. многоквартирных домов. В выполнении мероприятий участвовали около 150 предприятий коммунального комплекса, 74 управляющие компании и 214 ТСЖ. По программе технического перевооружения и реконструкции проведена модернизация 36 объектов теплосетевого комплекса — 22 км квартальных сетей отопления, 15,8 км сетей горячего водоснабжения, 4 ЦТП»,— говорится в сообщении.

Напомним, что отопительный сезон в Ижевске стартовал 9 сентября. В этот день к теплу подключили соцобъекты.