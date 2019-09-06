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Ижевск. Удмуртия

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Отопительный сезон в Ижевске начнется 9 сентября

9 сентября в Ижевске стартует отопительный сезон. В этот день к теплу подключат школы и детские сады. Об этом написал глава города Олег Бекмеметьев на своей странице в Instagram.

«В дома тепловой ресурс подается, если в течение пяти дней среднесуточная температура составляет +8 градусов и ниже. Пока такой температурный показатель не достигнут, но жители могут подключиться к отоплению раньше установленного норматива. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию, которая, в свою очередь, направит заявку в теплоснабжающую организацию. Это возможно, если технически дом готов к отопсезону»,— сообщил господин Бекмеметьев.

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