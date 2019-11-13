В Петербурге представили новый метабренд города — без Петра Первого

В среду, 13 ноября, в рамках конференции «Вовлечение объектов культурного и природного наследия в мировые туристские маршруты» в Петербурге официально представили новый городской метабренд.

Основу изображения, разработанного коммуникационным агентством SPN Communications, составил голубой круг — так называемое «бирюзовое холодное северное солнце», которое, как пояснили его создатели, «символизирует веру в прорыв и веру в озарение». Слоган метабренда — «Создавать великое». При этом на символике отсутствует изображение императора Петра Первого, которое планировалось там изначально.

Напомним, что новый метабренд Петербурга пришел на смену предыдущему, разработанному студией Артемия Лебедева по контракту за символический 1 рубль, заключенному без проведения открытого конкурса. Позже УФАС добилось его расторжения. Суды в трех инстанциях, включая Верховный суд РФ, законность этого решения подтвердили.