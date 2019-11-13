В Ростовской области задержаны экс-руководители банка, финансировавшего крупный строительный холдинг Петербурга

В Ростовской области сотрудниками МВД России и регионального УФСБ задержаны бывшие председатель правления и начальник службы безопасности коммерческого банка, подозреваемые в хищении денежных средств кредитного учреждения на сумму более 1 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД РФ, банк входил в структуру одного из крупнейших строительных холдингов Петербурга. Название компании и имена задержанных не раскрываются. Известно, что средства направлялись на финансирование группы компаний, входящих строительный холдинг. Деньги выводились из оборота путем предоставления заведомо невозвратных кредитов.

Задержанию предшествовали обыски в Петербурге, Ленинградской и Псковской областях. Один из подозреваемых находится под стражей, другой — под домашним арестом. Расследование дела продолжается.