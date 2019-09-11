Зеленский обсудил с Коломойским инвестирование в инфраструктуру Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с предпринимателем Игорем Коломойским, сообщили в Офисе главы государства. «В Офисе президента они обсудили вопросы ведения бизнеса на Украине. Также говорили об энергетической сфере»,— говорится в сообщении на страницы Офиса в Facebook.

Также в сообщении напомнили, что несколькими месяцами ранее президент Зеленский призвал украинских предпринимателей инвестировать в восстановление инфраструктуры Донбасса. Тогда же он обратился к представителям крупного бизнеса помочь государству с решением социальных проблем.

В июле глава украинского государства уже заявлял, что договорился с бизнесменами Виктором Пинчуком, Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским об их участии в финансировании проектов, направленных на восстановление Донбасса. На эти цели, по подсчетам экспертов, потребуется $11,3 млрд. Тогда Владимир Зеленский распределил роли всех трех предпринимателей. «Господин Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает»,— уточнил президент.

Предприниматель Игорь Коломойский, чье состояние Forbes оценивает в $1 млрд, в 2014 – 2015 года был губернатором Днепропетровской области. В числе его активов находится нефтедобывающая компания «Укрнафта», нефтеперерабатывающий завод, медиа-холдинг «1+1 Медиа». Финансирование предвыборной кампании Владимира Зеленского не раз связывали с украинским миллиардером.

Для чего бизнесмен вернулся на Украину, читайте в материале “Ъ FM” «Игорь Коломойский долетел до своих активов».