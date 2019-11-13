Верховный суд РФ встал на сторону прокуратуры в ее споре с ООО «Ксиан» и «Стройресурс»

ООО «Ксиан» и ООО «Стройресурс» не смогли обжаловать решения судов, признавших ничтожными соглашения об изменении вида разрешенного использования земельного участка, договоров аренды, по которым юридическими лицами приобретено право аренды на земельные участки под жилищное строительство в обход требований законодательства и о возврате необремененных правами третьих лиц земельных участков в муниципальную собственность. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Напомним, речь идет об участке площадью 88632 кв.м на Усть-Курдюмском тракте в Саратове. По инициативе правообладателя его назначение было изменено на многоэтажную жилую застройку, в последствии территория была разделена на 18 участков, по всем право аренды получило ООО «Стройресурс».

Прокуратура области подала в арбитражный суд Саратовской области два иска - к ООО «Ксиан» и к ООО «Стройресурс» - о признании ничтожными ряда документов. Областной арбитраж удовлетворил эти требования. Решение оставили без изменения апелляционная и кассационная инстанции.

ООО «Ксиан» и ООО «Стройресурс обратились с жалобами в судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ, который также встал на сторону надзорного ведомства.

Марина Ковалева