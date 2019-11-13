Зампред правительства Пензенской области оштрафован за отказ предоставить информацию

Заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов оштрафован на 5 тыс. руб. за отказ в предоставлении информации (5.39 КоАП РФ) жителю Сурска. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокурорская проверка показала, что господин Семенов, который также является председателем межведомственной комиссии при правительстве по оценке жилых помещений, отказал заявителю в ознакомлении с заключением по результатам обследования принадлежащей ему квартиры.

Правонарушитель обжаловал постановление суда, однако оно было оставлено без изменения судом второй инстанции.

Иван Сергеев