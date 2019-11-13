Ключевого свидетеля по делу «Седьмой студии» Масляеву уволили из театра «У Никитских ворот»

Бухгалтер Нина Масляева уволилась из театра «У Никитских ворот». «Она у нас не работает с 1 ноября»,— сообщил “Ъ” представитель пресс-службы театра. Давая показания в Мещанском суде Москвы 13 ноября, госпожа Масляева сообщила, что работает в «ГАЛК ЭКО Перовский», сообщает корреспондент “Ъ”.

К началу следственных действий по делу «Седьмой студии» Нина Масляева работала в театре «У Никитских ворот». Когда с нее сняли меру пресечения по делу, она попросила руководство театра о восстановлении ее на работе.

Худрук театра «У Никитский ворот» Марк Розовский сообщил 5 августа, что в департамент культуры Москвы было направлено письмо о желании уволить Нину Масялеву. Господин Розовский тогда говорил, что ее возвращение «не в интересах нашего театра, это повредит нашему театру».

Нина Масялева работала в «Седьмой студии» главным бухгалтером. Когда было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в организации, она единственная признала вину, дала показания на режиссера Кирилла Серебренникова и других обвиняемых.

Дело «Седьмой студии» рассматривается в Мещанском суде во второй раз с начала ноября 2015 года. Подсудимыми по делу проходят Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, директор студии Юрий Итин и бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум. Никто из них свою вину не признает.

“Ъ” ведет онлайн-трансляцию заседания суда.