РФ выплатила участницам Pussy Riot €37 тыс. компенсации по решению ЕСПЧ

Россия выплатила участницам группы Pussy Riot €37 тыс. за нарушение их прав по делу о танцах в храме Христа Спасителя по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщил участник группы Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов. В декабре Минюст РФ пообещал выплатить компенсации группе.

«Да, Россия выполнила решение ЕСПЧ и выплатила €37 тыс. участницам Pussy Riot»,— заявил господин Верзилов в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Он отметил, что большая часть этих средств пошла на развитие «Медиазоны».

ЕСПЧ обязал Россию выплатить €5 тыс. Екатерине Самуцевич и по €16 тыс.— Маргарите Алехиной и Надежде Толоконниковой. Еще €11,76 тыс. суд определил выплатить в качестве судебных расходов.

Напомним, в 2018 году ЕСПЧ не нашел оснований для рассмотрения жалобы России на вынесенное ранее Страсбургом решение по делу группы Pussy Riot. Таким образом, РФ обязана была выплатить свыше €48 тыс. фигурантам, а также пересмотреть приговор по делу о танцах в храме Христа Спасителя.

Подробности — в публикации “Ъ” «Россия заплатит Pussy Riot».