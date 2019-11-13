Спикер ЗакСа Петербурга назвал уклонистов от армии «отрицателями Отечества»

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров раскритиковал уклонистов от армии накануне Дня призывника, который отмечается 15 ноября.

По словам господина Макарова, «служба в вооруженных силах — это священный долг и обязанность», а те, кто стараются избежать прохождения срочной службы являются «отрицателями своего Отечества», сообщает «Фонтанка.ру».

Напомним, что в осенний призыв в Петербурге на срочную службу будут призваны 2, 6 тыс. петербуржцев. 58 человек пройдут альтернативную службу.