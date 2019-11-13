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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Спикер ЗакСа Петербурга назвал уклонистов от армии «отрицателями Отечества»

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров раскритиковал уклонистов от армии накануне Дня призывника, который отмечается 15 ноября.

По словам господина Макарова, «служба в вооруженных силах — это священный долг и обязанность», а те, кто стараются избежать прохождения срочной службы являются «отрицателями своего Отечества», сообщает «Фонтанка.ру».

Напомним, что в осенний призыв в Петербурге на срочную службу будут призваны 2, 6 тыс. петербуржцев. 58 человек пройдут альтернативную службу.

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