В осенний призыв на службу в армию призовут 2,6 тыс. петербуржцев

2, 6 тыс. петербуржцев будут призваны на службу в армию в осенний призыв. Штаб Западного военного округа установил такую норму для призывной кампании.

Не менее 20% призывников должны иметь высшее образование. Военкоматам выделен необходимый медицинский персонал для проведения медосмотров призывников.

Как заявил военный комиссар Петербурга Сергей Качковскии, для проведения призыва сформировано 111 комиссий в муниципальных образованиях и одна городская. 58 человек пройдут альтернативную службу. На сегодняшний день в призывные комиссии было вызвано более 4 тыс. призывников. Призваны на военную службу 820 человек.