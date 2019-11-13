Стоимость реконструкции СКК «Петербургский» выросла до 24-25 млрд рублей

Конкурс на право заключения концессионного соглашения по созданию многофункционального спортивно-досугового комплекса был объявлен в октябре 2019 года. Условиями проекта соглашения предусмотрено проведение реконструкции спортивно-концертного комплекса «Петербургский» для создания современного многофункционального спортивно-культурного комплекса и парка культуры и отдыха на прилегающей территории. Оценочная стоимость реализации проекта составит порядка 24-25 млрд рублей, эта оценка включает создание парка вокруг СКК. Бюджетное финансирование проекта составит 50%, но не более 10 млрд руб., сообщает комитет по инвестициям. Ранее заявлялось, что реконструкция СКК составит около 20 млрд руб., но не уточнялось, входит ли в эту стоимость парк.

Ни условиями концессионного соглашения, ни действующим законодательством не разрешено капитальное строительство на тех участках вокруг СКК, которые будут переданы инвестору, заверил председатель комитета по инвестициям Петербурга Роман Голованов.

«Рядом с комплексом появится современный парк для активного отдыха и занятий физкультурой и спортом как для детей, так и для взрослых,— рассказал господин Голованов.— При этом перед инвестором будет поставлена задача благоустройства территории и сохранения зеленых насаждений».

Яна Войцеховская