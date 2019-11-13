Новый кроссовер Range Rover дебютирует в 2021 году

Компания Range Rover в 2021 году представит новый электрический кроссовер, сообщает Auto Express.

По информации издания, новинка будет построена на платформе Modular Longitudinal Platform (MLA) и выйдет на рынок как в полностью электрическом варианте, так и с гибридными силовыми установками. Гибриды получат запас хода на электротяге до 48 км, а электромобиль — до 500 км.

Никаких технических подробностей о новинке пока нет, но заявлено, что приоритетом для модели будут комфорт и управляемость на асфальтовых дорогах, а не внедорожные возможности.

Напомним, ранее появилась информация, что электромобиль Range Rover будет во многом унифицирован с электрическим седаном Jaguar XJ нового поколения.