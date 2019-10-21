Range Rover сделает электрический кроссовер на базе Jaguar XJ

Компания Range Rover готовится к выпуску своего первого серийного электрического кроссовера, в основу которого ляжет седан Jaguar XJ нового поколения, сообщает Autocar.

По данным издания, автомобиль получит электрическую версию платформы Modular Longitudinal Platform (MLA), на которой также построят Jaguar XJ, и будет использовать те же электромоторы и батареи, что и седан. Ожидается, что выпуск двух моделей также наладят на одном заводе.

Электрокроссовер в модельной линейке Range Rover займет место между Evoque и Velar. Заявлено, что новинка окажется самым «дорожным» из всех автомобилей Range Rover, но при этом способна будет эффективно двигаться и по бездорожью.

Напомним, премьер нового Jaguar XJ состоится в 2020 году, а новая модель Range Rover должна выйти в 2021 году.