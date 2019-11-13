«Ростелеком» одобрил консолидацию 100% Tele2

Совет директоров «Ростелекома» одобрил покупку 55% «T2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия). Доля «Ростелекома» достигнет 100%. В ходе сделки Tele2 оценили в 240,5 млрд руб., а «Ростелеком» — в 239,1 млрд руб.

После сделки бренд оператора намерены сохранить. «Ростелеком» планирует также сохранить менеджерскую команду и утвердить новую систему ее мотивации. В компании будет работать совестный интеграционный комитет.

«Сделка обеспечит "Ростелекому" полный контроль над самым динамичным и успешным мобильным игроком на российском рынке, что позволит создать крупнейшего интегрированного провайдера цифровых сервисов в стране»,— приводит пресс-служба слова президента «Ростелекома» Михаила Осеевского. По его мнению, у консолидированной платформы не будет аналогов на российском рынке по множеству цифровых сервисов и решений.

По независимой оценке PwC, стоимость всего Tele2 составила 240,5 млрд руб., а «Ростелекома» — в 239,1 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на господина Осеевского.

Сделка состоит из трех этапов:

приобретение 10% Tele2 за счет обмена на 10% акций «Ростелекома», находящихся на балансе «дочки» «Мобител». Этот этап сделки оценили в 24 млрд руб.;

приобретение 27,5% долей Tele2 за 66 млрд руб. Эти средства привлекаются по допэмиссии обыкновенных акций «Ростелекома» в пользу ВТБ;

приобретение 17,5% Tele2 за 42 млрд руб.

«Ростелеком» передаст 10% своих акций «Телеком инвестиции», которая представляет интересы акционеров Tele2.

Как государство согласовало окончательную схему консолидации «Ростелекома» и Tele2 читайте в материале “Ъ” «"Ростелеком" выпустят из-под контроля».

Об утверждении цены акций оператора для допэмиссии — в материале “Ъ” «ВТБ подпишется на "Ростелеком"».