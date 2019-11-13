Московская «Аэросити-Девелопмент» выкупила акции «Авиалиний Мородовии»

Победителем конкурса по продаже 100% уставного капитала акционерного общества «Авиалинии Мордовии» признано ООО «Аэросити-Девелопмент», следует из документации закупок. Компания обошла единственного конкурента из Москвы ООО «Центр управления недвижимостью», предложив за 114 379 обыкновенных именных акций стоимостью 1 тыс. руб. каждая 150 млн руб.

Напомним, правительство Мордовии выставило акции республиканского акционерного общества на торги в начале октября. Как сообщал генеральный директор АО «Авиалинии Мордовии» Александр Кистайкин, приватизация форсирует вопрос размещения постоянного пограничного пункта пропуска для приема международных рейсов. Также, по его словам, приватизация способствует развитию региональных и международных перевозок и решит вопрос открытия постоянного пункта пропуска.

По условиям приватизации новый владелец должен в течение года сохранить и переподготовить 250 рабочих мест компании и ограничить изменения объектов транспортного обслуживания населения.

Напомним, реконструкция аэропорта Саранска началась в 2016 году к чемпионату мира по футболу, стоимость работ оценивалась в 2,6 млрд руб.

С запуском нового терминала площадью 7 тыс. кв. м. пропускная способность аэровокзала увеличилась со 100 до 1360 человек в час. Также была реконструирована взлетно-посадочная полоса и аэропортовая инфраструктура.

Сегодня из аэропорта Саранска осуществляются регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Минеральные воды.

Владимир Зубарев