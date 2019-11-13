Регуляторы и сенаторы проверят анализы Google В США могут пересмотреть законы о защите медицинских данных

Сбор медицинских данных компанией Google вызвал в США большой скандал. О начале расследования уже объявили федеральные регуляторы, а конгрессмены раскритиковали действия компании и сообщили о необходимости принять новые законы по защите персональных данных в области здравоохранения.

Сообщения американских СМИ о том, что корпорация Google получала лабораторные результаты, диагнозы врачей и записи о госпитализации граждан, привели к тому, что в США разгорелся большой скандал. Напомним, в минувший понедельник The Wall Street Journal выяснила, что Google собирала эти данные, а также полные истории болезней с именами пациентов и датами рождения от медицинской организации Ascension.

Несмотря на заявления Google о том, что подобная практика не нарушает действующего законодательства, федеральные регуляторы начали проверку.

Директор департамента по защите гражданских прав в Минздраве США Роджер Северино сообщил, что его ведомство «затребует больше информации о массовом сборе медицинской информации частных лиц, чтобы удостовериться, что все требования департамента по защите данных полностью соблюдаются». Регулятор имеет в виду федеральный закон 1996 года, который в целом позволяет медицинским учреждениям делиться информацией со своими деловыми партнерами без дополнительного уведомления пациентов, если данный процесс направлен только на «оказание помощи конкретному медицинскому учреждению в выполнении его непосредственных обязанностей по охране здоровья».

Сенаторы от Демократической партии Марк Уорнер и Ричард Блюменталь, а также сенатор от Республиканской партии Билл Кэссиди призвали регуляторов обратить внимание на действия Google. Еще до скандала сенатор Уорнер выпустил специальное заявление, в котором выразил серьезную озабоченность возможными упущениями в работе Минздрава США по защите данных пациентов.

Сенатор Уорнер напомнил, что в сентябре медицинские данные миллионов американцев оказались в открытом доступе, поскольку хранились в незащищенном архиве.

В свою очередь, сенатор от Демократической партии Эми Клобушар заявила, что еще в июне со своими коллегами представила новый законопроект о защите персональных данных в области здравоохранения. Законопроект регулирует систему защиты данных с учетом существования новых технологий — фитнес-приложений и гаджетов, генетических тестов и медицинских анализов, результаты которых пересылаются пациенту через интернет и т. д. Кроме того, сенатор призвала создать специальную рабочую группу, которая займется оценкой киберрисков в области защиты медицинских персональных данных и будет работать совместно со специалистами и правозащитниками.

Евгений Хвостик