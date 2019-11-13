Петербург купит более 450 квартир для очередников у ЛСР

Комитет имущественных отношений Петербурга приобретет 454 квартиры для льготных категорий граждан в Красногвардейском районе, у ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад». Два контракта на покупку жилья со строительной компанией город уже заключил. Соглашению предшествовали аукционы, объявленные комитетом в октябре.

Общая площадь приобретаемой жилой недвижимости составляет более 21 тыс. кв. м. Общая сумма контрактов — 1,54 млрд руб.

Известно, что из 454 квартир 250 будут однокомнатными, 69 — «трешками» площадью до 81 кв. м. Все остальные квартиры — двухкомнатные, различного метража (до 63 кв. м). Жилье расположено в домах, которые застройщик введет в эксплуатацию в будущем году. Срок сдачи первых квартир запланирован на 2021 год.