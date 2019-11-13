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Продажи «AliExpress Россия» во «Всемирный день шопинга» превысили 17 млрд рублей

За два дня распродаж «Всемирного дня шопинга» продажи «AliExpress Россия» (совместное предприятие Alibaba Group, «МегаФона», Mail.ru Group и Российского фонда прямых инвестиций) превысили 17 млрд руб., говорится в сообщении компании. Самым популярным товаром стал смартфон iPhone XR.

«За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд руб. В среднем это около 350 млн руб. в час, при этом в пиковые часы оборот превышал 1 млрд руб.»,— говорится в сообщении. Отмечается, что более 15% оборота пришлось на российских продавцов.

Кроме того, по данным сервиса для приема платежей «Яндекс.Касса», траты россиян на китайские товары 11 ноября выросли в 17 раз по сравнению с обычными днями. В день распродажи средний чек российских покупателей на китайских онлайн-площадках составил 1349 руб. Это в 1,9 раза больше, чем в обычные дни.

Топ-5 российских городов-миллионников по среднему чеку 11 ноября в интернет-магазинах Китая, по данным «Яндекс.Кассы»:

  1. Челябинск — 1561 руб.;
  2. Новосибирск — 1540 руб.;
  3. Санкт-Петербург — 1467 руб.;
  4. Москва — 1426 руб.;
  5. Казань — 1416 руб.

Отметим, что первый час «дня холостяка» принес китайской интернет-компании Alibaba 91,2 млрд юаней ($13 млрд). Продажи выросли на 32% по сравнению с прошлогодними результатами — 69 млрд юаней (около $9,84 млрд).

Жители Китая считают, что местные мужчины терпеть не могут ходить по магазинам, а подарки покупать надо, ведь впереди Новый год. Поэтому они делают покупки в основном в интернете.

Подробнее о рекордных заказах в «день холостяка» — в публикации “Ъ” «Красно-черная пятница вышла за пределы Китая».

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