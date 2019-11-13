Онлайн-займы помогают получить доступ к банковским кредитам

Международная финтех-группа TWINO провела исследование и узнала насколько эффективны продукты компаний альтернативного кредитования в качестве инструмента формирования благополучной кредитной истории. По результатам исследования стало известно, что каждый пятый заемщик либо исправил неидеальную кредитную историю, либо создал ее с нуля и получил доступ к банковскому кредитованию.

По оценкам TWINO, по итогам 9 месяцев 2019 года услугами сервисов онлайн-кредитования воспользовались 3,5 млн человек. Из них 18% заемщиков изначально пришли в онлайн-компании с неидеальной кредитной историей и в дальнейшем получили возможность кредитоваться в банках. Как правило, чтобы исправить неидеальную кредитную историю и повысить скоринговый балл, заемщикам нужно взять 4-5 займов и погасить их вовремя. При этом средний срок исправления кредитной истории составляет около 7 месяцев. После это банки начинают допускать пользователей к своим кредитным продуктам.

Еще 16% клиентов получили доступ к банковскому кредитованию после того как, сформировали кредитную в интернет-компаниях. Заемщики выбрали сервисы онлайн-кредитования, так как не получили одобрения по кредитам в банках. Основная причина отказа - отсутствие кредитной истории, поэтому заемщики обратились в сервисы альтернативного кредитования, чтобы сформировать положительный кредитный опыт. Важно отметить, что после создания хорошей кредитной истории подавляющее большинство клиентов - 74% не отказываются от онлайн-займов, а продолжают пользоваться услугами сервисов альтернативного кредитования наряду с услугами банков.

«Результаты данного исследования демонстрируют, что заёмщики, обратившиеся в компании онлайн-кредитования с несовершенной или вовсе без кредитной истории, уже через несколько месяцев могут получить доступ к банковскому кредитованию, в случае исправления или формирования позитивной кредитной истории», - отметил генеральный директор группы TWINO Ашот Торосян.

ООО МФК "ВЕРИТАС", ОГРН 1127746672130, Рег. №651303045003161 от 14.05.2013 г., подробности об остальных условиях, определяющих полную стоимость кредита (займа) для заемщика и влияющие на нее на сайте www.ezaem.ru