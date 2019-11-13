«СберЛогистика» — новый игрок на российском рынке логистических услуг

Фото: Сбербанк

13 ноября 2019 года, Москва — Сбербанк объявляет о запуске универсальной логистической платформы «СберЛогистика», которая выходит на рынок с целостной продуктовой линейкой и собственной инфраструктурой. К старту продаж компания подошла, заложив основу собственной складской инфраструктуры, сетей курьерской доставки и пунктов приема и выдачи посылок во всех регионах России.



Сбербанк объявил о создании компании «СберЛогистика» в мае 2019 года, а уже в июле банк закрыл сделку по вхождению в капитал логистической платформы-агрегатора Shiptor, которая стала частью бизнеса «СберЛогистики». В октябре 2019 года «СберЛогистика» открыла собственный склад класса А в Москве площадью около 50 000 м2. Склад полностью оснащен для оказания всего спектра складских услуг от ответственного хранения до фулфилмента. До конца 2019 года приступят к работе склады в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Владивостоке.

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Многие лидирующие мировые экосистемы развивают собственные логистические платформы, Экосистема Сбербанка не будет исключением. СберЛогистика оперирует на собственной складской инфраструктуре от Москвы до Владивостока с элементами нулевой и последней мили. Мы рассчитываем, что сможем создать уникальное предложение для клиентов, юридических физических лиц, а также дадим возможность подключаться к нашей платформе и внешним курьерским сетям и любым игрокам рынка электронной коммерции, начиная с крупнейших и заканчивая индивидуальными предпринимателями, продающим товары через социальные сети.

Доступные цены, хороший сервис и открытость нашей логистической платформы к сотрудничеству, в том числе и с конкурентами, лягут в основу проекта и позволят в рамках экосистемы Сбербанка создать одного из крупнейших игроков на растущем и динамичном рынке».

Уже сегодня «СберЛогистика» располагает собственными курьерскими службами в 19 городах (Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Краснодаре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Уфе, Хабаровске, Челябинске), а с учетом партнерских служб компания уже представлена в 465 населенных пунктах России.

К моменту выхода на рынок «СберЛогистика» уже располагает сетью из 6 000 пунктов приема и выдачи посылок, включая отделения Сбербанка в 12 городах. Наряду с открытием пунктов приема и выдачи посылок «СберЛогистика» развивает собственную сеть постаматов. Развиваемая «СберЛогистикой» инфраструктура призвана обеспечить высокое качество продуктового решения компании, цель которого — создать новый, не имеющий аналогов на рынке уровень доступности сервиса доставки не только для бизнеса, но и для частных клиентов.

Так, стоимость «Сберпосылки» — продукта-хедлайнера компании — стартует от 99 рублей за посылку весом до 5 кг на условиях самовывоза за 1–4 дня по всей России. Продукт курьерской доставки от двери до двери представлен в двух вариантах: «Сберкурьер» (от 129 рублей за посылку весом до 5 кг за 1–4 дня) и «Сберкурьер+» (от 149 рублей за посылку до 5 кг в тот же или на следующий день). Оба этих продукта доступны частным клиентам уже сейчас на сайте sberbank.ru.