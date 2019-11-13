Мосгорсуд оставил под стражей главу Белгородского района

Судья Мосгорсуда Марина Селина оставила без удовлетворения жалобу главы администрации Белгородского района Анатолия Попкова на арест. Напомним, в конце октября чиновник был арестован Басманным судом Москвы по подозрению в получении в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Анатолий Попков был задержан оперативниками ФСБ в Белгородской области, а после доставлен в Москву, так как уголовное дело ведет центральный аппарат Следственного комитета России. Оно было возбуждено после обращения столичного бизнесмена Павла Тапашиди, который испытывал сложности с реализацией своих проектов в Белгородском районе.

Находящийся в СИЗО-5 Анатолий Попков по видеосвязи заявил, что согласен сотрудничать со следствием, но при этом не будет говорить то, «что они хотят услышать, кого-то очернять и оговаривать». Чиновник также отметил, что заинтересован в объективном расследовании и не скроется от следствия, так как у него нет недвижимости и счетов за рубежом, а также «средств на побег». Адвокат Михаил Бажинов обратил внимание на кашель обвиняемого: «Может, у человека уже туберкулез. Он ведь вырос в тепличных условиях». В разговоре с “Ъ-Черноземье” господин Бажинов заявил, что «люди Христа не защищали на Голгофе, так и вы против невиновного».

Подробнее об уголовном деле читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Александр Прытков, Мария Литвинова