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Глава Белгородского района Анатолий Попков

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Арестован глава Белгородского района Анатолий Попков

Басманный райсуд Москвы заключил под стражу главу администрации Белгородского района Анатолия Попкова, подтвердили в задерживавшем чиновника региональном управлении ФСБ. Господину Попкову предъявлены обвинения в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы), от представителя компании, которая не раскрывается.

О задержании главы района сотрудниками УФСБ стало известно 18 сентября. В управлениях СКР и УМВД по Белгородской области заверили “Ъ-Черноземье”, что представители ведомств в задержании главы района участия не принимали. В облправительстве ситуацию пока предпочли официально не комментировать.

Сергей Калашников


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