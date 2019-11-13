Райффайзенбанк назвал нового руководителя по Уралу и Сибири

В ходе реорганизации структуры Райффайзенбанк объединил региональные центры на Урале и в Сибири. Предполагается, что руководить бизнесом банка в обоих регионов будет Эльвира Емец. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе банка. Госпожа Емец работает в структуре банка с 2017 года в должности замдиректора по розничному бизнесу Райффайзенбанка в Сибири.

«В банковской сфере Эльвира более 20 лет, имеет опыт руководящей работы в крупных банках. Сейчас ее кандидатура находится на согласовании в ЦБ, после чего Эльвира будет назначена руководителем», — рассказали в пресс-службе Райффайзенбанка.

Напомним, сейчас в банке происходит масштабная реорганизация сети, в ходе которой в Екатеринбурге будут закрыты два отделения, а в Тюмени, Сургуте и Челябинске — по одному. Все они будут объединены с более востребованными у клиентов отделениями. Всего реорганизация затронет 39 отделений по всей стране.

В начале ноября пост директора Уральского филиала банка покинул Виталий Милованов. Глава банка в Сибири Анна Тихонова также ушла с должности.

Татьяна Дрогаева