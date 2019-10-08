Райффайзенбанк закроет пять отделений на Урале

Райффайзенбанк проведет масштабную реорганизацию сети по всей стране. Изменения коснутся и регионов УрФО, где банк намерен объединить несколько отделений. В Екатеринбурге процесс реорганизации затронет два отделения, в Тюмени, Сургуте и Челябинске — по одному.

«В 2019 году средний клиент банка на 30% реже посещает отделения, чем в прошлом году, а в 2018 — на 10% реже, чем в 2017. При этом количество операций в интернет- и мобильном банке за последние 12 месяцев выросло на 60%. Учитывая этот тренд, мы приняли решение изменить структуру нашей сети и объединить наименее популярные у наших клиентов отделения с востребованными», — рассказали в пресс-службе банка.

Какие именно отделения будут закрыты, в банке пока не комментируют.

По итогам реорганизации, банк намерен увеличить инвестиции в развитие онлайн-каналов, а также отделений и контакт-центра.

Всего реорганизация затронет 39 отделений по всей стране, помимо Екатеринбурга, Тюмени Сургута и Челябинска, изменения в сети произойдут в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Иркутске, Казани, Красноярске, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе.