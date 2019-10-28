Виталий Милованов уходит из Райффайзенбанка

Как стало известно “Ъ-Урал”, директор Уральского филиала Виталий Милованов Райффайзенбанка со следующей недели покидает свой пост. Напомним, сейчас в банке происходит масштабная реорганизация сети, в ходе которой в Екатеринбурге будут закрыты два отделения, а в Тюмени, Сургуте и Челябинске — по одному. Все они будут объединены с более востребованными у клиентов отделениями.

По сведениям “Ъ-Урал”, реорганизация предусматривает, что Уральский филиал станет операционным офисом в Екатеринбурге с подчинением Новосибирскому филиалу. Всего реорганизация затронет 39 отделений по всей стране.

«Виталий Милованов известил руководство Райффайзенбанка о своем решении развивать дальнейшую карьеру вне банка. О назначении нового руководителя банк объявит позднее»,— сообщили в пресс-службе банка.

Господин Милованов работает в Екатеринбурге в должности директора уральского филиала с 2005 года, с 2007 года назначен директором регионального центра «Уральский», с 2014 года — управляющим директором регионального центра «Уральский». Общий стаж работы в банковском секторе более 25 лет.

Татьяна Дрогаева