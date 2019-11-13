Комитет Госдумы поддержал поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о СМИ-иноагентах со всеми поправками. После принятия документа под закон могут попасть физлица. Документ могут рассмотреть в Госдуме на следующей неделе.

Глава комитета Леонид Левин утверждает, что иностранными агентами могут быть признаны сотрудники СМИ-иноагентов, которые пишут на общественно-политическую тематику. По его словам, закон не будут использовать против блогеров и российских публицистов.

Также сегодня, 13 ноября комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал поддержать штрафы до 5 млн руб. за нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента. Мера может начать действовать с 1 февраля 2020 года.

Подробнее о возможном применении закона об иностранных агентах — в материале “Ъ” «Как стать иностранным агентом».