Приговоренного к смертной казни жителя Удмуртии осудили за изнасилование ребенка

56-летнего жителя Глазова, который ранее был неоднократно судим и приговорен к смертной казни, но помилован в 1998 году, осудили за сексуальное насилие в отношении семилетней девочки. Суд назначил мужчине наказание в виде 13 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СКР по Удмуртии.

Ранее сообщалось, что 4 августа ныне осужденный заметил на детской площадке девочку, предложил купить ей сладости и покататься на аттракционах. Когда она согласилась, мужчина повел ее через двор, где совершил насильственные действия сексуального характера и скрылся. Затем ребенок сообщил о случившемся продавцу ближайшего магазина, которая позвонила в полицию. После прибытия на место полицейские и следователи установили личность преступника по записям с камер видеонаблюдения. На следствии и, в дальнейшем, в суде он полностью признал свою вину в совершенном преступлении.