Приговоренного к смертной казни жителя Удмуртии обвиняют в изнасиловании семилетней девочки

56-летнего жителя Глазова, который ранее был неоднократно судим и приговорен к смертной казни, но помилован в 1998 году, обвиняют в совершении сексуального насилия в отношении семилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По версии следствия, 4 августа обвиняемый заметил на детской площадке девочку, предложил купить ей сладости и покататься на аттракционах. Когда она согласилась, мужчина повел ее через двор, где совершил насильственные действия сексуального характера и скрылся. Затем девочка сообщила о случившемся продавцу ближайшего магазина, которая позвонила в полицию. После прибытия на место полицейские и следователи установили личность преступника по записям с камер видеонаблюдения.

Установлено, что обвиняемый три года назад условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, после чего жил один и нигде не работал. Его заключили под стражу. Следователи устанавливают причастность злоумышленника к совершению других преступлений.