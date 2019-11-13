Дело об изнасиловании врача поликлиники в поселке Завокзальный направлено в суд

В Саратове направлено в суд уголовное дело по факту изнасилования врача одной из поликлиник Кировского района (ч. 1 ст. 131 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По данным следствия, 16 сентября вечером врач направлялась по вызову на дом к пациенту в поселке Завокзальный, однако самостоятельно не смогла найти нужный адрес. Женщина обратилась за помощью к незнакомцу, который вызвался ее проводить. В безлюдном месте он схватил жертву за шею, повалил на землю и изнасиловал, после чего скрылся. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

По подозрению в совершении преступления был задержан 55-летний ранее судимый гражданин, он признался в содеянном.

Марина Ковалева