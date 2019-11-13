Депутаты не поддержали установление Дня гибели промышленности Саратовской области

Комитет Саратовской областной думы по культуре рекомендовал отклонить законопроект об установлении новой памятной даты в регионе – Дня гибели областной промышленности.

С такой инициативой выступили депутаты от КПРФ. Они предложили установить памятную дату 21 сентября, поскольку в этот день в 2012 году был исключен из Единого реестра юридических лиц «Саратовский авиационный завод».

Один из инициаторов проекта Александр Анидалов пояснил, что памятную дату предложено установить с той целью, чтобы «это больше никогда не повторилось». Проект не был поддержан ни одним из ведомств.

Марина Ковалева