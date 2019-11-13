Воронежский «Автоспутник» может реализовать в ОЭЗ «Центр» проект за 100 млн рублей

Занимающийся торговлей деталями для автомобилей «Автоспутник» планирует стать резидентом воронежской особой экономической зоны (ОЭЗ) «Центр» с проектом производства компонентов для сельскохозяйственной техники, грузовых и легковых машин. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказал совладелец компании Олег Спивак. По его словам, в завод мощностью порядка 1 млн деталей планируется вложить 100-150 млн руб.

Таким образом, «Автоспутник» рассчитывает занять около 1% отечественного рынка. В первую очередь, планируется производить различные фильтры «одного из новых брендов». «Выбор этой группы связан с тем, что, во-первых, существующие производственные мощности уже предназначены для изготовления фильтров, а, во-вторых, компания за 20 лет работы поняла, какой должна быть продукция, чтобы быть востребованной у конечного покупателя»,— рассказал Олег Спивак.

Особенностью проекта стало то, что он планируется к реализации совместно с ООО «Атомтехмонтаж», которое намерено перенести в ОЭЗ производство систем охлаждения. Как пояснил Олег Спивак, оборудование для изготовления таких систем и фильтров частично совпадает. При этом «Автоспутнику» не потребуется дополнительный участок для реализации своего проекта.