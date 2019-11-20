«Сбережения без инвестиций в современном мире невозможны»

В нынешнем году российские фондовые индексы демонстрируют одну из самых лучших динамик среди развитых и развивающихся стран. О причинах этого роста, роли внутренних инвесторов, а также интересе иностранных инвесторов к российской инфраструктуре рассказал главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов.

— Благодаря каким внешним и внутренним факторам российский рынок демонстрирует лучшие темпы роста?

— Рынки акций и облигаций стоит рассматривать отдельно, поскольку различны факторы, которые влияют на них. С начала года мы видели глобальные оттоки из акций и притоки в облигации на фоне обострившейся торговой войны, ожиданий снижения ставки в США и замедления темпов роста мировой экономики. В таких условиях иностранные инвесторы занимали консервативные позиции. Для российского облигационного рынка были и внутренние причины повышенного спроса — возобновившийся цикл снижения процентных ставок в российской экономике, высокая разница керри-трейд между внутренними и долларовыми ставками, отличные фундаментальные и кредитные метрики (суверенного долга и корпоративных заемщиков), дефицит российского долга в обращении. Перераспределение инвестиций в международных фондах подтверждают данные EPFR, согласно которым из российских фондов акций с начала года было выведено $1,9 млрд, а в фонды облигаций поступило почти $1,5 млрд.

Отток иностранных денег из акций был с лихвой компенсирован притоком средств со стороны российских частных инвесторов, а также компаний, которые активно выкупали свои бумаги. Рост и стабилизация мировых цен на нефть, а также курса рубля снизили волатильность активов, повысив склонность внутренних инвесторов к вложениям в условиях снижения процентных ставок по банковским депозитам. В то же время долларовый индекс РТС удерживает в этом году лидерство по темпам роста среди глобальных рынков акций. Рост за десять месяцев — более 30%. Это в сочетании с высокими дивидендными выплатами, а также фундаментальной неоцененностью российских бумаг привлекает частников на рынок акций.

— Почему только в этом году частные инвесторы начали так активно выходить на рынок?

— Раньше клиенту нужно было физически прийти в офис брокерской компании и заполнить там кипу бумаг. Немногие частники были готовы ради торговли на фондовом рынке пройти такие испытания. Сейчас, чтобы стать нашим клиентом, достаточно потратить несколько минут на то, чтобы скачать мобильное приложение на телефон и уже через него открыть счет, пополнить его, приступить к бесшовным операциям на фондовом рынке в абсолютно понятном и комфортном интерфейсе. После того как клиентский путь так упростился, по нему пошло большое число людей. В сентябре Московская биржа зарегистрировала трехмиллионного частного инвестора. Это только начало тренда. В моем понимании, сбережения без инвестиций в современном мире невозможны.

— Сколько пользователей мобильного приложения у вас сегодня?

— Более 130 тыс., и это число стремительно растет. Основная масса людей не просто скачивает приложение и открывает счет, а пользуется им достаточно активно. У нас 50% пользователей используют его ежедневно, а обороты с различными инструментами достигают 10 млрд руб. в сутки. Такой высокой вовлеченности инвесторов удалось добиться благодаря комплексному управлению сбережениями клиента, реализованному в мобильном приложении. В одном месте он может осуществлять торговые операции с различными продуктами, видеть все свои инвестиции, знакомиться с актуальной аналитикой.

— Какие категории инвестора наиболее важны для фондового рынка — активные трейдеры или инвесторы, осуществляющие несколько сделок в год?

— Все категории инвесторов важны для рынка, но различаются возможности брокеров по их привлечению. Профессиональных трейдеров в России не больше 1–2 млн человек, а инвесторов, которые начинают использовать инвестиции как часть сбережений,— 10–20 млн. Для долгосрочного развития рынка в первую очередь важно привлечение самой массовой группы. Профучастники ориентированы в первую очередь на удовлетворение потребностей вчерашних вкладчиков. Но при этом, безусловно, должны сохраняться возможности для профессиональных трейдеров, у которых свои требования. Эти две категории надо развивать параллельно, понимать их ментальность, психотипы, цели, задачи и адаптировать продукт под каждого из них. «ВТБ Мои Инвестиции» — это платформа для инвесторов, но при этом мы сохраняем в нем базовые возможности для профессиональных трейдеров. Весь же функционал они могут получить, установив на компьютер торговый терминал.

— Статистика Мосбиржи свидетельствует о том, что уверенно растет и число брокерских счетов, открытых иностранными «физиками». Каковы причины интереса иностранцев к прямой торговле на российской бирже?

— Во всем мире мобильных решений, какие есть в России, не очень много, это привлекает иностранных инвесторов на наш рынок. Вторая причина — высокий интерес к рублевым облигациям, которых за границей просто не купить. Инвесторы видят высокую номинальную доходность таких бумаг и хотят иметь к ним доступ.

— Что мешает более активному вовлечению иностранцев?

— В первую очередь это отсутствие у них возможности удаленного открытия счетов. Единственный шанс стать клиентом брокера для нерезидентов России — это физически прийти в офис компании. Если бы вопрос полной и упрощенной идентификации был решен — это стало бы огромным фактором роста как числа иностранных «физиков» на российском рынке, их активности, так и в целом оборотов на бирже. Я часто приезжаю в Сингапур, Гонконг и Китай, и когда местные инвесторы видят наше приложение, его возможности, они говорят: «Вау, мы хотим такое! Как там открыть счет?» К сожалению, мой ответ: приезжайте в любой офис банка в Российской Федерации, пройдите полную идентификацию, и мы откроем счет. Энтузиазм у собеседников сразу снижается.

— Не думаете о глобальной экспансии с помощью своего продукта?

— Я не вижу причин, почему российские финансовые компании не могли бы выходить на глобальные рынки. Не обязательно сразу смотреть на весь мир в целом. Можно начать, например, со стран ЕврАзЭс, с которым у нас есть определенный набор межправительственных соглашений, а значит, решить вопрос удаленной идентификации возможно быстрее.

— Давайте поговорим еще об одном очень важном направлении бизнеса, входящего в блок «ВТБ Инвестиции»,— «ВТБ Управление активами»

— Мы стали одной из немногих команд на рынке коллективных инвестиций, кому удалось привлекать даже на фоне оттоков с рынка в конце прошлого — начале текущего года. В целом с начала года стоимость чистых активов по всем фондам ВТБ выросла в два раза и превысила 80 млрд руб., тогда как весь рынок вырос только на треть. Столь высокого результата удалось добиться благодаря одной из самых широких линеек, которую мы предлагаем клиентам. В ней представлено 24 фонда, покрывающих различные классы активов, как на локальном, так и на международном рынках. Создание лучшего на рынке провайдера инвестиционных решений для физических лиц и институциональных клиентов является стратегической задачей группы ВТБ. Совершенствование линейки ПИФ — одна из составляющих этой работы. Также немаловажную роль играет развитие цифровых каналов: инвестировать средства в розничные ПИФы сейчас можно в несколько кликов дистанционно. Отдельно стоит отметить, что мы видим приток средств от международных инвесторов в наши стратегии.

— Какое влияние на предпочтения клиентов оказывает историческая доходность фондов?

— Очень важное, она дает ориентир будущей доходности инвестиций. Подтверждением этому стали результаты привлечения в наши фонды.

По итогам десяти месяцев текущего года ПИФы под управлением нашей компании стали лидерами по доходности среди всех российских фондов акций.

В частности, на конец октября доходность «ВТБ — Фонд Акций» и «ВТБ — Индекс МосБиржи» составила соответственно 29,5% и 30%. «ВТБ — Фонд Смешанных Инвестиций» стал самым доходным фондом на российском рынке за последние три года среди сбалансированных, обеспечив клиентам прирост капитала в 82,33%. Этот фонд стал в октябре лидером по привлечению средств розничных клиентов, всего за месяц в него было инвестировано свыше 2,1 млрд руб.

— Почему фонды смешанных инвестиций пользуются столь высоким спросом?

— Это связано с их инвестиционной декларацией. Они дают возможность инвестировать даже с минимальным объемом средств в диверсифицированный портфель инструментов, достичь компромисса между долгосрочным приростом капитала и необходимостью ограничения уровня риска.

Виталий Гайдаев