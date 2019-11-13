Николай Каклюгин приговорен к четырем годам лишения свободы

Пролетарский районный суд Ростова во вторник, 12 ноября, вынес приговор кубанскому врачу-наркологу Николаю Каклюгину. Его признали виновным в хранении наркотиков и приговорили к четырем годам исправительной колонии общего режима, рассказал отец осужденного Владимир Каклюгин.

Ранее Николая Каклюгина подозревали в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, решение о переквалификации было принято после прений сторон. В прениях прокурор заявил, что, по его мнению, вина врача-нарколога доказана в судебном следствии, и попросил приговорить его к десяти годам колонии строгого режима. Адвокаты настаивали на невиновности Николая Каклюгина, указывая на недоработки и нарушения следствия. В частности, следователи не проводили обысков по месту жительства обвиняемого, не пытались установить тех, у кого он мог получить наркотики и кому собирался их сбыть. Защита уверена, что наркотики были подброшены, а дело сфабриковано по заказу руководителя наркологических центров, деятельность которых критиковал Николай Каклюгин. О том, что дело в отношении Николая Каклюгина сфабриковано ее коллегами, заявляла и экс-подполковник полиции Ростова-на-Дону Наталья Разумная, которая сама обвиняется в фабрикации уголовных дел и сейчас находится в СИЗО.

Кристина Федичкина