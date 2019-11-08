За долю тысячную

В Пролетарском районном суде Ростова завершились прения по делу врача-нарколога Николая Каклюгина, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков. Сторона обвинения считает, что вина нарколога полностью доказана в судебном следствии и просит назначить ему 10 лет колонии строго режима. Защита уверена, что дело в отношении врача сфабриковано по заказу руководителя наркологических центров, деятельность которых критиковал Николай Каклюгин.



Прения по делу 38-летнего краснодарского врача-нарколога Николая Каклюгина, обвиняемого в подготовке к сбыту наркотиков в крупном размере (ст. 30 ч.3, ст.228.1 ч.4 п.г УК РФ) прошли в Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону.

Обвиняемый был задержан в Ростове 19 октября 2018 года после встречи в кафе с руководительницей одной из наркологической клиник. Полицейские нашли в кармане его куртки пакет с более 10 г различных наркотиков. Защита подсудимого и его близкие считают, что наркотики были подброшены по заказу тех, кому не нравилась деятельность Николая Каклюгина — до задержания он возглавлял краснодарское отделение организации «Матери против наркотиков» и активно выступал против наркологических клиник, которые, по его мнению, являлись сектами.

В своих публикациях на портале «Русская народная линия» Николай Каклюгин утверждал, что Майдан 2014 года на Украине организовали, в числе прочих, религиозные секты, а их представители проникли в Россию и готовят здесь «майдан» под прикрытием антинаркотических центров. В частности, врач-нарколог критиковал лидера российской организации «Национальный антинаркотический союз» (НАС) Никиту Лушникова, который, по его мнению, связан с деятельностью украинского религиозного объединения «Царство Бога». Кроме того, врач поучаствовал в создании фильма-расследования о деятельности НАС — его отец отмечает, что он был задержан через некоторое время после публикации фильма в интернете. О том, что дело в отношении Николая Каклюгина сфабриковано ее коллегами, заявила экс-подполковник полиции Ростова-на-Дону Наталья Разумная, которая сама обвиняется в фабрикации уголовных дел и сейчас находится в СИЗО.

Выступление прокурора в прениях по делу Николая Каклюгина состоялось 31 октября. Гособвнитель заявил, что вина врача-нарколога полностью доказана в ходе судебного следствия. Достаточными доказательствами сторона обвинения считает изъятый из кармана куртки задержанного сверток с наркотиками и показания свидетелей — сотрудников правоохранительных органов, понятых и знакомых Николая Каклюгина, большинство из которые на суде заявляли, что могут предполагать, что он распространял наркотики, но точно в этом не уверены. Кроме того, смывы с рук Николая Каклюгина показали, что при задержании на его ладонях было не менее 0,001 г запрещенного вещества, отметил прокурор.

Во время выступления гособвинителя Николай Каклюгин начал стучать по стенам «аквариума», отказывался слушать прокурора и назвал его «преступником». На середине выступления обвиняемого удалили из зала суда.

Выступление защиты было перенесено на 7 ноября.

В ходе заседания адвокаты Николая Каклюгина заявили, что их подзащитный не виновен, а изъятые у него наркотики ему подбросили. Они подчеркнули, что следствие не установило, откуда у задержанного оказались наркотики, как и кому он собирался их сбывать. «Обычно в таких делах по телефонным разговорам и перепискам устанавливают поставщика и заказчика, но тут следствие даже не приняло попыток разобраться. Также не проводились никакие обыски. Дома у фигурантов подобных дел ищут весы для фасовки, другие партии наркотиков. Но тут ничего не проводилось, потому что все, что нужно было, уже "нашли"»,— отметил в прениях адвокат Владимир Евдокимов. Защиту настораживает тот факт, что нарколога задержали на основании анонимного сообщения, и при этом заявитель точно знал, где окажется Николай Каклюгин 19 октября. Не убедило защиту и утверждение полицейских, что при задержании они руководствовались устным описанием внешности врача. «Узнать человека по описанию поздним вечером при пасмурной погоде практически невозможно. Это наводит на мысль, что полицейские узнали ту "подсадную утку", которая привела Николая Каклюгина на место»,— считает защита. Адвокаты также отметили, что на самом свертке и пакетиках, в которых были наркотики, отпечатков Николая Каклюгина не нашли. По их утверждению, для того, чтобы в результате смыва было установлено «не менее 0,001 г запрещенного вещества», оперативникам достаточно было слегка провести свертком по ладоням задержанного, пока его руки были за спиной в наручниках.

Следующее заседание суда назначено на 12 ноября, на нем Николай Каклюгин произнесет последнее слово.

Кристина Федичкина