Захарченко присвоили статус склонного к побегу заключенного

Осужденному бывшему полковнику ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко присвоили статус заключенного, склонного к побегу, сообщил “Ъ” адвокат Валерий Туников. Захарченко поставили на учет как склонного к нападению на представителей администрации и других сотрудников правоохранительных органов.

В связи с этим статусом в личном деле и на карточке камеры появятся соответствующие записи. На его одежде будет красная метка, обозначающая опасность для окружающих. Теперь даже в душ его должны конвоировать в наручниках.

Адвокат утверждает, что за три года в «Лефортово» Дмитрий Захарченко не оказывал противодействия, не предпринимал попыток скрываться и у него не было замечаний. Сам осужденный считает, что это связано с его речью в Мосгорсуде, где он рассказал о нарушениях уголовно-процессуального закона.

Дмитрий Захарченко приговорен к 12 с половиной годам колонии за получение взятки в особо крупном размере и за воспрепятствование правосудию. Его оштрафовали почти на 118 млн руб.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «"Лефортово" склонилось к побегу Дмитрия Захарченко».