Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко

Мосгорсуд сократил срок пребывания в колонии экс-полковнику ГУЭБиПК МВД Дмитирию Захарченко с 13 лет до 12,5 года. Суд исключил из обвинения признак «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору».

Его адвокаты настаивали, что доказательствами преступлений, инкриминируемых Захарченко, стали только слова, фактически не подтвержденные иными доказательствами.

«Апелляционные жалобы адвокатов удовлетворить частично, апелляционное представление государственного обвинителя — без удовлетворения»,— говорится в решении Мосгорсуда.

Бывший заместитель начальника управления «Т» МВД России Дмитрий Захарченко 10 июня был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование правосудию с использованием служебного положения). Суд посчитал обвинение по одному эпизоду взяточничества недоказанным, но назначил Дмитрию Захарченко наказание лишь на два с половиной года меньше запрошенного прокуратурой. Он был осужден на 13 лет строгого режима и оштрафован на 117 млн 990 тыс.160 руб. Кроме того, Дмитрий Захарченко был лишен звания полковника полиции и медали «За отличие в охране общественного порядка», получив после отсидки запрет в течение трех лет занимать должности в правоохранительных органах.

Подробнее о смягчении приговора читайте в публикации “Ъ” «Дмитрий Захарченко наговорил на полгода».